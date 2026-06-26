El escritor Antón Riveiro Coello se incorporará a la lista de hijos adoptivos de Boiro, en la que ya figura Raimundo García Domínguez‘Borobó’

El periodista y escritor Antón Riveiro Coello nació en 1964 en la localidad ourensana de Xinzo de Limia

La corporación municipal boirense nombrará al escritor y periodista Antón Riveiro Coello como Fillo Adoptivo’ del Ayuntamiento, sumándose a Raimundo García Domínguez ‘Borobó’. Su designación tendrá lugar en un pleno de carácter extraordinario que se convocó para mañana, día 27 de junio, a las doce del mediodía, en el salón noble del consistorio local.

La propuesta partió de los Equipos de Dinamización da Lingua Galega del municipio debido a las “longa traxectoria do autor como un dos de máis prestixio da narrativa galega actual”, así como por su compromiso con la cultura de O Barbanza. Asimismo, los impulsores de la iniciativa destacan de una manera especial de Riveiro Coello su contribución a proyectar la imagen de Boiro hacia el exterior, y por su compromiso con la lengua gallega, su proyección literaria más allá del ámbito autonómico a través de la traducción de varias de sus obras al castellano, portugués, italiano e inglés.

Fuentes municipales comunicaron que está previsto que, después de la referida sesión plenaria de carácter extraordinario, tenga lugar un acto institucional en el que algunos representantes del alumnado de los centros educativos de la localidad realizarán una lectura de una selección de textos pùblicados por el autor homenajeado, que nació en 1964 en la localidad ourensana de Xinzo de Limia..