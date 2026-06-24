Trasladada en una ambulancia del 061 al Hospital do Barbanza una ciclista herida en un atropello en la parroquia boirense de Abanqueiro

La ambulancia del 061 con base en el lugar de O Saltiño fue movilizada esta tarde por un accidente de tráfico en la parroquia de Abanqueiro Chechu Río

Una mujer de mediana edad que circulaba en una bicicleta resultó herida al ser atropellada por un coche en la Rúa Solín, a la altura del cruce con el Camiño de Angados, en la parroquia boirense de Abanqueiro. Ocurrió en torno a las siete y cinco minutos de esta tarde y fue un particular el que a esa hora contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, para comunicar lo sucedido y que la ciclista, pese a que estaba consciente, se quejaba de dolor en un brazo.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese accidente de tráfico a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local y al servicio municipal de Protección Civil, ambos de Boiro, y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela.

El 061 movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en el lugar de O Saltiño, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y, seguidamente, procedió a su traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba una atención médica más completa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico desplazada hasta el lugar se encarga de instruir el atestado correspondiente y dilucidar la responsabilidad de lo sucedido.