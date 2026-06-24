La Xunta apoyará una campaña comercial de la ABE del 8 al 26 de septiembre que estará inspirada en el juego del 'Monopoly'

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado del director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, se reunió con representantes de las entidades beneficiarias Cedida

La Xunta de Galicia apoyará entre los meses de septiembre y octubre cinco campañas de dinamización comercial extraordinarias en el marco de las ayudas de este año a los centros comerciales abiertos, entre los que se incluye el de Boiro -del 8 al 26 de septiembre-, así como de Marín, Redondela, Viveiro y Verín. Así lo dio a conocer el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado del director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, en una reunión a la que fueron convocadas las entidades beneficiarias, que fueron seleccionadas entre las mejor valoradas en la convocatoria a la que ya se apoyaron un total de 56 centros comerciales abiertos de toda Galicia con una inversión global superior a los 2,35 millones de euros. En el caso de las cinco nuevas propuestas, el Ejecutivo autonómico destinará cerca de 100.000 euros “en recoñecemento á súa calidade, capacidade de innovación e impacto no territorio”.

Esas campañas persiguen dinamizar el tejido comercial, fomentar el consumo de proximidad y reforzar el papel del comercio como motor socioeconómico en las villas y ciudades. “Con estas accións extraordinarias, a Xunta pon en valor o esforzo e a creatividade dos centros comerciais abertos, consolidándoos como pezas clave para dar cumprimento aos obxectivos do Plan estratéxico do comercio de Galicia 2025-2030”, precisan desde el departamento que dirige José González.

La primera de las acciones que apoyará esa la de la Asociación Boirense de Empresas (ABE) en la fecha antes señaladas y que se denominará ‘A gran partida do comercio local’, que estará inspirada en juego del ‘Monopoly’, adaptándolo a la realidad urbana y comercial de Boiro. Así, el municipio barbanzano se transformará simbólicamente en un gran tablero en el que cada compra realizada en el comercio local constituirá un movimiento activo a favor de la economía de proximidad. La Xunta de Galicia indicó que la campaña se configura como una experiencia híbrida, presencial y digital, que combinará incentivos económicos reales, gamificación y programación lúdica, que estarán orientados a incrementar el flujo de público y el consumo, y a reforzar el vínculo emocional con el comercio local.

Reacción de la patronal local

Desde la Asociación Boirense de Empresas han reaccionado a la decisión del gobierno gallego de seleccionar su juego de mesa inspirado en la realidad comercial de la localidad y valoran este apoio como “un recoñecemento ao traballo colectivo do comercio boirense” y “como un estímulo para continuar impulsando novas iniciativas que axuden a fortalecer o comercio local como motor económico e social da vila”. Y precisa que su campaña denominada ‘Boiro Xoga’ supone que, por segundo año consecutivo, un a iniciativa desarrollada por la patronal local recibe esa consideración, “consolidando a Boiro como un referente na creación de propostas innovadoras para promover o comercio local e conectar aos negocios coa ciudadanía”.

Entrando en detalles sobre la campaña, desde la ABE indican que “terá como punto de partida a edición física dun xogo de mesa inspirado na realidade urbana e comercial de Boiro, unha proposta coa que buscamos achegar á veciñanza o valor do comercio de proximidade dunha forma diferente, participativa e divertida”. Precisa que, a través de ese juego, las personas participantes podrán descubrir una nueva manera de mirar la villa, conocer mejor su tejido empresarial y reflexionar sobre la importancia de los negocios locales como espacios que generan actividad económica, relaciones y comunidad.

Tal y como ya desveló la Xunta de Galicia, desde la ABE conforman que la campaña combinará acciones presenciales y digitales, incorporando elementos de participación y dinamización comercial, y destaca que ‘Boiro Xoga’ surge con “a idea de seguir avanzando nun modelo de promoción comercial no que as campañas non sexan só accións promocionais, senón experiencias capaces de implicar ás persoas e poñer en valor a identidade dunha vila”. En ese sentido, el presidente del a entidad, Daniel García, indica que “detrás de cada negocio hai unha persoa, unha historia e unha relación construída durante anos. O comercio local forma parte da vida de Boiro e esta campaña busca precisamente poñer en valor todo o que hai detrás de cada establecemento”.