Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Romero les dice a asociaciones de jubilados que tiene a disposición 5.670 metros cuadrados del Plan Parcial de Barraña para una residencia de mayores

Chechu López
23/06/2026 15:15
El alcalde y otros dos componentes del gobierno local se reunieron con dos asociaciones de jubilados y pensionistas y de la plataforma en defesa de una residencia de la Tercera Edad
El alcalde y otros dos componentes del gobierno local se reunieron con dos asociaciones de jubilados y pensionistas y de la plataforma en defesa de una residencia de la Tercera Edad
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El primer edil boirense, José Ramón Romero, acompañado del teniente de alcalde, Luis Ruiz, y del concejal de Política Social, Raúl Treus, se reunió con una representación de las directivas de asociaciones de jubilados y pensionistas de la localidad, concretamente, ‘Mar y Tierra’ de Cabo de Cruz y ‘Aroña’ de Lampón, así como de la Plataforma para la Defensa de una Residencia Pública de la Tercera Edad, para explicarles los proyectos que el Ayuntamiento lleva a cabo en materia de personas mayores. 

El mandatario local les dijo que tiene a disposición unos terrenos públicos en el Plan Parcial de Barraña, detrás del Parque da Cachada, y de los que concretó que la finca posee unas dimensiones de 5.670 metros cuadrados, al lado de otra de 3.979 metros cuadrados destinada a zona verde, además de un anteproyecto elaborado en el año 2022 para levantar un geriátrico de 150 plazas.

Además, Romero les presentó el proyecto de la residencia promovida por Agadea y que pretende ponerla en servicio en el lugar de O Saltiño, con una capacidad de 39 plazas, y que va a completar los servicios de Agadea Hábitat en Praia Xardín, un centro de día y unas viviendas de respiro familiar que se están construyendo en uno de los inmuebles de las antiguas viviendas de los maestros. Y agregó que en otro de los bloques de Praia Xardín se van a construir viviendas tuteladas por parte de Ambar, además de que en ese mismo lugar el Ayuntamiento boirense rehabilitó una vivienda para destinarla a emergencia social.

Desde el gobierno local se pusieron en valor distintas acciones y servicios que, desde el Ayuntamiento se están implementando en materia de personas mayores y Tercera Edad. “Temos un compromiso coas persoas maiores, e é que dispoñan de servizos de calidade e que poidan residir no seu concello, e esa vai ser a nosa prioridade”, subrayó el regidor local.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620