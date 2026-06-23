Romero les dice a asociaciones de jubilados que tiene a disposición 5.670 metros cuadrados del Plan Parcial de Barraña para una residencia de mayores

El alcalde y otros dos componentes del gobierno local se reunieron con dos asociaciones de jubilados y pensionistas y de la plataforma en defesa de una residencia de la Tercera Edad Cedida

El primer edil boirense, José Ramón Romero, acompañado del teniente de alcalde, Luis Ruiz, y del concejal de Política Social, Raúl Treus, se reunió con una representación de las directivas de asociaciones de jubilados y pensionistas de la localidad, concretamente, ‘Mar y Tierra’ de Cabo de Cruz y ‘Aroña’ de Lampón, así como de la Plataforma para la Defensa de una Residencia Pública de la Tercera Edad, para explicarles los proyectos que el Ayuntamiento lleva a cabo en materia de personas mayores.

El mandatario local les dijo que tiene a disposición unos terrenos públicos en el Plan Parcial de Barraña, detrás del Parque da Cachada, y de los que concretó que la finca posee unas dimensiones de 5.670 metros cuadrados, al lado de otra de 3.979 metros cuadrados destinada a zona verde, además de un anteproyecto elaborado en el año 2022 para levantar un geriátrico de 150 plazas.

Además, Romero les presentó el proyecto de la residencia promovida por Agadea y que pretende ponerla en servicio en el lugar de O Saltiño, con una capacidad de 39 plazas, y que va a completar los servicios de Agadea Hábitat en Praia Xardín, un centro de día y unas viviendas de respiro familiar que se están construyendo en uno de los inmuebles de las antiguas viviendas de los maestros. Y agregó que en otro de los bloques de Praia Xardín se van a construir viviendas tuteladas por parte de Ambar, además de que en ese mismo lugar el Ayuntamiento boirense rehabilitó una vivienda para destinarla a emergencia social.

Desde el gobierno local se pusieron en valor distintas acciones y servicios que, desde el Ayuntamiento se están implementando en materia de personas mayores y Tercera Edad. “Temos un compromiso coas persoas maiores, e é que dispoñan de servizos de calidade e que poidan residir no seu concello, e esa vai ser a nosa prioridade”, subrayó el regidor local.