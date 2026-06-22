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Boiro

La Xunta de Galicia destina 600.000 euros a la compra de material digital y tecnológica para actuaciones de mejora del Fogar Amicos

Incorporará robótica aplicada a terapias de rehabilitación física, estimulación cognitiva y entrenamiento sensoriomotriz, y actualizará y ampliará las salas y sistemas de estimulación multisensorial

Chechu López
22/06/2026 16:30
Imagen de la residencia Fogar Amicos que recibirá una inyección económica para su modernización tecnológica
Imagen de la residencia Fogar Amicos que recibirá una inyección económica para su modernización tecnológica
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El Consello da Xunta dio luz verde a la firma de una convenio la Consellería de Política Social e Igualdade y la Asociación Amicos para la atención e integración de personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis-daño cerebral y a sus familias, para la adquisición de equipamiento con la finalidad de ampliar la capacidad digital y tecnológica de las personas con discapacidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU en el presente ejecicio por importe de 599.879,60 euros. 

El objetivo del Gobierno autonómico persigue la finalidad de ampliar la capacidad tecnológica de dicha entidad barbanzana dedicada a la atención e integración de personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis y daño cerebral, y la entidad presidida por Esther Vidal destinará esa inversión a equipar la ampliación de su residencia y para adquirir material informático, dispositivos móviles, recursos audiovisuales, sistemas de videoconferencia y pantallas interactivas accesibles. 

Los fondos de este convenio también se aprovecharán para incorporar tecnologías de robótica aplicada a las terapias de rehabilitación física, de estimulación cognitiva y de entrenamiento sensoriomotriz. Y, además, permitirán actualizar y ampliar las salas y sistemas de estimulación multisensorial.

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