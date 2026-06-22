La AECC recauda 4.000 euros en inscripciones de su andaina 'Boiro en marcha contra o cancro' y otros 3.000 por venta de merchandising

Más de medio millar de personas se inscribieron en la caminata celebrada ayer Chechu Río

La Praza de Galicia, en pleno casco urbano boirense, acogió en la mañana de ayer la salida de una nueva andaina solidaria ‘Boiro en marcha contra o cancro’, organizada por la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que logró recaudar 3.957 euros con las 507 inscripciones, de las que 33 eran de menores de 12 años, que pagaron 5 euros, mientras que el resto fueron adultos, que abonaron 8 euros.

A mayores, la entidad obtuvo otros 3.000 euros por la venta en sus puntos informativos de diferente merchandising, como sudaderas, abanicos, riñoneras y chubasquero, entre otros objetos, y que ya transfirió a la cuenta de la junta provincial, como sucederá con la obtenida con las inscripciones para la caminata de ayer, que discurrió por un trazado de 5 kilómetros por la subida hacia la iglesia de Santa Baia, Río Breiro, A Boliña, Paseo Marítimo de Barraña, Estuario del Río Coroño, O Currillo, Camiño Real, Corredoira do Crego y regreso al punto de partida, donde hubo sesión musical con DJ Matrek.

Su presidenta, Marisa Lojo, destacó la importancia de recaudar fondos para la investigación de la enfermedad y darle visibilidad, precisando que son muchas las “penurias” que pasan y les cuentan los enfermos y sus familias, a los que animan a contactarles si precisan ayuda.

Más de medio millar de personas se inscribieron en la caminata celebrada ayer Chechu Río

Más de medio millar de personas se inscribieron en la caminata celebrada ayer Chechu Río