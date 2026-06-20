Un incendio afecta a una cocina de un inmueble anexo a una vivienda en el lugar boirense de Escarabote

Hasta el lugar del suceso se movilizaron la dotación del parque comarcal de Bomberos de Boiro, de la Guardia Civil, de la Policía Local y del servicio municipal de Protección Civil de la localidad Cedida

Un incendio afectó poco antes de las dos y media de esta tarde a una cocina de un inmueble anexo a una vivienda principal ubicada en la Rúa Fontelomba, en las inmediaciones del colegio del lugar de Escarabote, en la parroquia boirense de Lampón. Al parecer, el fuego se inició en una sartén olvidada al fuego de una cocina y las llamas afectaron a ese utensilio, así como a un pequeño extractor y a los muebles que había por alrededor, y ese habitáculo también se llenó de humo.

Fue una persona la que a las 14.24 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había declarado un incendio en la referida dependencia. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, así como a la Guardia Civil, Policía Local y al servicio municipal de Protección Civil.

Los equipos de emergencias se encargaron de extinguir por completo el fuego, así como de realizar las comprobaciones oportunas de que no quedasen fuentes de calor para evitar posibles reproducciones de las llamas, y ventilaron la zona que había quedado llena de humo hasta su completa eliminación. Afortunadamente, ninguna persona se vio afectada por el fuego ni por el humo.