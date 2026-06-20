Trasladado en ambulancia del 061 al Hospital do Barbanza un herido en un accidente de tráfico en la Avenida da Constitución, en Boiro

Una ambulancia de Soporte Vital Básico del 061 con base en el lugar de O Saltiño trasladó a la víctima al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza Chechu Río

La parte inicial de la Avenida da Constitución, a la altura del edificio número 8, en pleno casco urbano de Boiro, fue escenario de un accidente de tráfico en torno a las cinco menos diez minutos de esta pasada madrugada. Al parecer, el conductor de un automóvil perdió el control del mismo, por razones que se desconocen, y se salió de la vía por el margen derecho e impactó contra otro vehículo que estaba estacionado. Fue un particular el que a las 4.52 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitar la presencia policial y de los equipos de emergencias.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a la Policía Local y al servicio municipal de Protección Civil, y también informó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que ya no se desplazó hasta el lugar debido a que no era necesaria su intervención, principalmente, al no haber personas atrapadas. Una vez en el lugar, los agentes municipales constataron que el automovilista implicado en el siniestro presentaba algunas molestias, por lo que a las 5.28 horas se puso en contacto directamente con Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que dio traslado de ese aviso al 112 de que movilizaba hasta el lugar del accidente una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en el lugar de O Saltiño.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 le prestó una primera asistencia a la víctima, un hombre de 57 años, que aparentemente presentaba heridas de carácter leve, salvo complicaciones posteriores. Seguidamente, debido a ello, se procedió a trasladar a ese conductor herido en la ambulancia asistencial hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza. El objetivo que se perseguía con ello era que recibiese la atención médica que precisaba y, además, le sometieran a la realización de las pruebas que fueran necesarias para determinar el alcance de las lesiones sufridas.