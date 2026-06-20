Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

El Ayuntamiento boirense acomete en A Armada otro asfaltado dentro de su plan de pavimentaciones financiado con cargo al POS+

Abanqueiro albergará a partir de las siete de esta tarde la celebración de un serán tradicional con la participación de varios grupos y que rematará con una foliada libre

Chechu López
20/06/2026 05:30
El lugar de A Armada está siendo objeto de una pavimentación dentro de un proyecto financiado con cargo al POS+ de la Diputación de A Coruña
El lugar de A Armada está siendo objeto de una pavimentación dentro de un proyecto financiado con cargo al POS+ de la Diputación de A Coruña
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Boiro acomete el asfaltado en A Armada, incluido en el proyecto de renovación de pavimentos en núcleos rurales, como también son Boiro de Arriba, A Aspra, Cubeliños, Pazos de Coroño y O Saltiño, por un total de 153.206 euros, financiados por el POS+. La actuación se lleva a cabo en un camino municipal que presenta “un avanzado estado de deterioro agravado polas choivas” y que precisa de la mejora de su firme para garantizar el acceso de los vecinos a sus casas.

Serán tradicional en Abanqueiro

En otro orden de cosas, la asociación cultural de Abanqueiro programó para hoy, a partir de las siete de la tarde, la celebración de un serán tradicional. Desde la organización se indica que el evento contará con la participación de varios grupos, y a la conclusión de sus actuaciones dará comienzo una foliada libre, para la que los grupos que quieran participar se anotarán por orden de llegada. Además, se anuncia la realización del sorteo de un jamón durante el desarrollo del evento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620