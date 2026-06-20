El Ayuntamiento boirense acomete en A Armada otro asfaltado dentro de su plan de pavimentaciones financiado con cargo al POS+

El lugar de A Armada está siendo objeto de una pavimentación dentro de un proyecto financiado con cargo al POS+ de la Diputación de A Coruña Cedida

Boiro acomete el asfaltado en A Armada, incluido en el proyecto de renovación de pavimentos en núcleos rurales, como también son Boiro de Arriba, A Aspra, Cubeliños, Pazos de Coroño y O Saltiño, por un total de 153.206 euros, financiados por el POS+. La actuación se lleva a cabo en un camino municipal que presenta “un avanzado estado de deterioro agravado polas choivas” y que precisa de la mejora de su firme para garantizar el acceso de los vecinos a sus casas.

Serán tradicional en Abanqueiro

En otro orden de cosas, la asociación cultural de Abanqueiro programó para hoy, a partir de las siete de la tarde, la celebración de un serán tradicional. Desde la organización se indica que el evento contará con la participación de varios grupos, y a la conclusión de sus actuaciones dará comienzo una foliada libre, para la que los grupos que quieran participar se anotarán por orden de llegada. Además, se anuncia la realización del sorteo de un jamón durante el desarrollo del evento.