Xubilados de Boiro censura que el alcalde lleve 6 años sin poner a disposición de la Xunta de Galicia el terreno para hacer la residencia

Velo y otros directivos visitaron los terrenos comprometidos para el geriátrico Chechu Río

La Asociación de Xubilados e Pensionistas de Boiro censuró ayer, públicamente, la actitud del alcalde, José Ramón Romero, al indicar sigue sin dar cumplimiento, pese a que está obligado a ejecutarlo, al acuerdo “por aplastante maioría” de hace 6 años por el pleno de la corporación municipal para que el Ayuntamiento ponga a disposición de la Xunta de Galicia los terrenos situados en la Rúa María Mariño, cerca del IES ‘A Cachada’ para que construya una residencia. Su presidente, Manuel Velo, manifestó que, en lugar de hacer lo que le corresponde por ley, “o que se lle ocorreu foi poner unha vaia para os cans”.

Velo manifestó que para lograr una residencia “hai que mollarse, pero este alcalde non o fai”, y recordó que en el anterior mandato, en el que el voto del entonces edil de ICBoiro fue determinante para otorgarle la Alcaldía a Romero, “firmamos un pacto que incluía o xeriátrico, pero non o cumpriu”. Y señaló que le dijo muchas veces de ir a la Xunta a pedirla, “pero nunca quixo vir e preferiu botarlle a culpa ao PP e non traballar”. Entiende que la residencia promovida por Agadea también es necesaria, “pero a axilidade coas que lle puxo os terreos a disposición desa entidade non a pon para os que lle pedimos e que comprometeu a ceder”, subrayó.

Este colectivo denunció que el primer edil boirense está “boicoteando” a su entidad, pues dijo que, cuando se constituyó en asociación, “necesitábamos un domicilio fiscal e solicitamos telo no centro social, onde hai moitas outras rexistradas, pero se opuso, e tampouco atendeu os escritos que presentamos”. Y desveló que “o alcalde chamou hai uns días a un membro da asociación para dicirlle que quería reunirse con ela, pero vetando ao presidente, que era e sigo sendo eu, despois de que nunha reunión puxen o meu cargo a disposición dos compañeiros e ninguén o quixo coller”.