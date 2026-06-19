Un okupa de la escuela unitaria de San Mauro, en Boiro, se enfrentará a una petición de 6 años de cárcel y 43.724 euros de multa por tráfico de drogas

La vista preliminar convocada para ayer en la sección sexta de la Audiencia Provincial en Santiago de Compostela no permitió que entre la Fiscalía y el encausado se alcanzase una confirmidad Chechu Río

Un okupa de la escuela unitaria del lugar boirense de San Mauro, en Goiáns, deberá comparecer en un juicio, que se señalará en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña, para responder de la acusación de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. Así deberá ser después de que en la audiencia preliminar convocada para las nueve y media de la mañana de ayer no se alcanzase una conformidad entre el encausado y el representante de la Fiscalía. De esta manera, este último mantiene para el procesado su petición de seis años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, multa de 43.724,31 euros, a sustituir por once meses de privación de libertad en caso de impago.

De igual modo, el Ministerio Público solicitará el comiso de 2.065 euros que intervino la Guardia Civil en el registro del inmueble donde vivía, balanzas de precisión con restos de estupefacientes, una pistola detonadora de fogueo, agendas y libretas con anotaciones -ventas, deudas de compradores con sus nombres o apodos, cantidades adeudadas e, incluso, referencias a pagos hechos por bizum-, un teléfono móvil y las drogas intervenidas o muestras conservadas de las mismas, y que se proceda a su destrucción una ce sea firme la sentencia condenatoria.

Condena suspendida

La Fiscalía sostiene que el acusado, que cuenta con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, pues fue condenado por tráfico de drogas en sentencia firme del 20 de febrero del año pasado a la pena de un año y seis meses de prisión dictada por la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña, pero se suspendió su cumplimiento durante un par de años con la condición de no reincidir, añade que el encausado se ha estado dedicando de manera continuada a vender drogas tóxicas, tanto las que causan grave daño como las que no lo ocasionan, al menos desde agosto de 2025 hasta su detención el 4 de diciembre de 2025.

“Para ello utilizaba, como punto de venta una escuela unitaria de Boiro, de propiedad municipal y que se encontraba en desuso y abandono desde hacía varios años, siendo ocupado por el acusado y convirtiéndolo en lugar de residencia”, precisa el Ministerio Público. Agrega que el 9 de septiembre de 2025 vendió dos dosis de cocaína a una persona que fue identificada, dos días después hizo lo propio con dos bolsitas termoselladas, una de cocaína y otra de heroína, que vendió a otra persona, y que los días 12 y 19 de noviembre pasados vendió dos y unas doce dosis de cocaína a otras personas respectivamente. “Además, en la cuenta bancaria del acusado existen numerosos pagos de pequeñas cantidades de dinero por parte de consumidores de drogas, a la cuenta bancaria del acusado a la que está asociado su teléfono móvil”, precisó la Fiscalía.

Entrada y registro

Tras la obtención de indicios o pruebas consideradas suficientes para corroborar su presunta actividad ilícita, el 4 de diciembre de 2025, agentes de la Guardia Civil realizaron, en el marco de la operación 'Parvularios', la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira autorizó una entrada y registro en la referida escuela unitaria, encontrando en su interior al acusado, junto con otras personas consumidoras de drogas. En su día, el instituto armado indicó que esa intervención se cerró con la detención de tres hombres -entre ellos figuraba el principal responsable, que pernoctaba como ocupa en la referida antigua escuela unitaria- por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, robo, hurto, receptación y tentativa de estafa bancaria.

El Ministerio Público detalla que el ahora procesado poseía con destino a su venta y distribución 6,384 gramos de cocaína, 45,353 gramos de heroína, 1,783 gramos de mezcla de cocaína y heroína, 273,863 gramos de resina de cannabis, 995,156 gramos de cannabis, 525 gramos de hojas de planta de cannabis y 0,414 gramos de MDMA, valorado todo ello -más de 7.000 dosis de diversas sustancias estupefacientes, siendo la gran mayoría de marihuana- en 14.574,77 euros. Tras su detención y pase a disposición de la autoridad judicial, el procesado ingresó el pasado 6 de diciembre en prisión provisional, comunicada y sin fianza por la presenta causa que instruyó la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira y que dictó un auto en ese sentido, y dejó en libertad provisional a los otros dos arrestados.