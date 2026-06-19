El vuelco de un camión hormigonera en la rotonda de la AC-305 en Vilariño, en Boiro, provocó el corte del tráfico e importantes retenciones

El vehículo siniestrado acabó tumbado lateralmente sobre el asfalto, impidiendo el acceso de los demás usuarios de la vía hacia la glorieta Chechu Río

El vuelco de un camión hormigonera poco antes de las tres y media de esta tarde en la rotonda de la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-305, a la altura del kilómetro 22,500, en el lugar de Vilariño, que de acceso a la zona de Vista Alegre y a la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, provocó importantes retenciones en esa zona, así como el corte de la circulación rodada en el carril en dirección salida de la localidad hacia Cespón desde las inmediaciones de la gasolinera de Cimadevila. Al parecer, el siniestro se produjo en el momento en que el referido vehículo estaba girando dentro de la citada glorieta cuando, por razones que se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo y acabó tumbado, impidiendo el acceso a la misma desde la Rúa de Cimadevila.

Fue un particular el que a las 15.28 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitar asistencia sanitaria para la víctima. Con la información recibida, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 -una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) que pasaba por ese lugar en ese instante se detuvo y su personal técnico de emergencias sanitarias se interesó por el estado del camionero y le prestó una primera asistencia, pero finalmente solicitó el alta voluntaria y ya no fue preciso proceder a su traslado por esos medios al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que recibiera atención médica y realizarle pruebas.

Igualmente, desde el 112 Galicia también se informó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro -no se desplazaron al no ser necesaria su intervención-, al servicio municipal de Protección Civil, personal de la empresa de mantenimento de la carretera y la Policía Local, que está regulando el tráfico, teniendo que cortar el paso desde la gasolinera de Cimadevila en dirección hacia Cespón, registrándose importantes retenciones en esa zona. También se comunicó el accidente a la Guardia Civil de Tráfico, que movilizó a una de sus unidades del destacamento de Santiago de Compostela para que se encargue de instruir el atestado. En el lugar del accidente de tráfico se registró un vertido de hormigón procedente del camión, que se encargarán de limpiarlo los servicios de emergencias.