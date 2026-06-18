Un camino en O Saltiño es objeto de una actuación de renovación de su red de pluviales y su pavimento dentro de un plan municipal más amplio

El alcalde, José Ramón Romero, y el edil de Urbanismo e Obras, Luis Ruiz, visitaron el lugar para conocer el estado de ejecución de las actuaciones

El Ayuntamiento boirense acomete la renovación de la red de recogida de aguas pluviales y el pavimentado en un camino público municipal en O Saltiño, cuyo firme presenta un avanzado estado de deterioro, según el gobierno local, que señala que se vio agravado por la temporada de precipitaciones invernales. Fuentes municipales indicaron que las actuación relativa a la canalización de las aguas procedentes de las lluvias o de aguas superficiales dará servicio a dos viviendas de la zona que, en la actualidad, “causan pequenas inundacións na zona da estrada DP-1107 próxima ao centro de saúde”. El alcalde, José Ramón Romero, explicó que esta actuación está incluida en el proyecto de renovación de pavimentos en núcleos rurales, entre los que figuran obras en Boiro de Arriba, A Armada, A Aspra, en Cubeliños y en Pazos de Coroño por 153.206 euros (POS+).