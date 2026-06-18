Herido un alumno del IES A Cachada, en Boiro, al cortarse en un brazo con la valla metálica de las pistas deportivas del centro educativo

Una ambulancia del 061 trasladó al alumno herido al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza | . Chechu Río

Un alumno de 16 años que estudia 4º de la ESO del IES A Cachada, en Boiro, resultó herido en torno a las dos de esta tarde, y fue trasladado en una ambulancia del 061, con el equipo médico del PAC de O Saltiño, hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza. Al parecer, el muchacho fue a recoger su mochila que había dejado junto la valla metálica de las pistas deportivas del centro educativo cuando, por razones que se desconocer, se enganchó en los hierros de dicho cierre y sufrió un corte de considerables dimensiones en uno de sus brazos.

Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitar asistencia sanitaria para la víctima. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con el equipo médico del centro de salud de O Saltiño y a su helicóptero medicalizado H3 con base en Santiago de Compostela, que se desplazó hasta Boiro, donde aterrizó en las pistas deportivas de A Boqueira de A Negral.

Al lugar del suceso también acudieron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y del servicio municipal de Protección Civil. Tras determinarse que la gravedad de las heridas que presentaba el joven no eran tan graves como inicialmente se creía, se descartó su traslado en la aeronave movilizada desde la capital de Galicia, a donde regresó de vacío.

El equipo médico del centro de salud de O Saltiño, junto con el personal técnico de emergencias sanitarias, le prestó una primera asistencia al menor de edad y procedió a cortarle la hemorragia. Finalmente, fiue trasladado en la ambulancia asistencial hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que el muchacho herido reciba la atención médica que precisa y se determine el alcance de sus lesiones.