La conversión de la Casa do Mar crucense en Museo da Conserva, presupuestada en 250.000 euros, encara su recta definitiva

La reforma contempla el acondicionamiento de la fachada, la sustitución de la carpintería exterior, la instalación de un ascensor y la construcción de escaleras interiores y de aseos adaptados

La restauración del inmueble que durante décadas albergó la antigua Casa do Mar de Cabo de Cruz para su conversión en Museo da Conserva, presupuestada en 250.000 euros, al amparo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, encaran su recta final, según confirman desde Barbanza Arousa, que impulsa este proyecto para hacer de la comarca un destino enogastronómico diferenciado, de calidad y desestacionalizado. La reforma de dicho edificio contempla el acondicionamiento de la fachada, la sustitución de la carpintería exterior, la instalación de un ascensor y la construcción de escaleras interiores y de aseos adaptados.

La gerente de la entidad supramunicipal, Fátima Cachafeiro, manifestó que la puesta en valor sostenible de esta instalación que está llamada a ser un museo-centro de interpretación de la industria conservera, seña de identidad de la comarca, se complementará con la creación de contenidos interpretativos digitales para facilitar la información y acceso del visitante al recurso turístico. Además, subrayó que “o Museo da Conserva será peza clave do relato turístico de Barbanza Arousa, facilitando que os visitantes descubran como a pesca, a salgadura e a conserva forman parte da nosa historia”. En este sentido, Cachafeiro destacó que esta actuación “permítenos ofrecer unha experiencia única e diferenciada vinculada á historia dos nosos sabores na que combinamos patrimonio industrial, enogastronomía e paisaxe”.