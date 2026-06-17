Una máquina excavadora queda completamente calcinada tras sufrir un incendio en una empresa del lugar de Vilariño, en Boiro

Una máquina excavadora fue pasto de las llamas en las instalaciones de la empresa Hormigones Boiro Cedida

Una máquina excavadora quedó completamente calcinada a causa de un incendio, posiblemente debido a un problema mecánico, registrado en las primeras horas de la mañana de ayer, en torno a las 10.40 horas, en la empresa Hormigones Boiro, en el lugar de Vilariño. Así lo dieron a conocer desde la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos con base en el polígono industrial de Espiñeira, que fueron movilizados cuando se encontraban atendiendo otra incidencia en la vecina localidad de Rianxo.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia recibió un aviso de un particular sobre ese suceso, y sus gestores dieron traslado de manera inmediata del mismo a dicho equipo perteneciente al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el polígono industrial de Espiñeira, así como a la Guardia Civil, a la Policía Local y al servicio municipal de Protección Civil de la localidad boirense. El fuego fue controlado por estos últimos efectivos, pero fueron los Bomberos los que acabaron de sofocar la llamas, aunque ninguno de los equipos de extinción pudo hacer algo por ese vehículo, en el que el fuego se había desarrollado con rapidez y bastante virulencia.