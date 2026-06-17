Boiro valora instalar un Puesto de Mando Avanzado durante las Festas de Verán, del 3 al 8 de julio, para tratar de garantizar su seguridad

La reunión de la junta local de seguridad se desarrolló en la sala de juntas del consistorio boirense

La sala de juntas del consistorio boirense acogió ayer una reunión de la junta local de seguridad, que estuvo copresidida por el subdelegado del Gobierno de España en A Coruña, Julio Abalde, y el alcalde, José Ramón Romero, para coordinar los dispositivos y medios disponibles para afrontar la época estival, especialmente con motivo de las celebraciones y eventos del verán. Con respecto al dispositivo para las denominadas Festas do Verán, que tendrán lugar del 3 al 8 de julio, el mandatario local explicó que están valorando instalar un Puesto de Mando Avanzado con un sistema de vigilancia específica para esas fechas en los lugares en que se desarrollan las actividades incluidas en esa programación festiva.

Además, en esa reunión se analizaron los datos en la materia de criminalidad correspondientes al año pasado, tras lo que se indicó que se había constatado el mantenimiento de una tasa criminalidade de 45 delitos por cada mil habitantes, que se dijo que es inferior a la estatal, "ademais, os datos do primeiro cuadrimestre de 2026 reflicten unha evolución positiva, cun descenso considerable tanto dos delitos como das infraccións penais rexistradas no concello", precisó Abalde destacou que estes resultados “reflicten o bo traballo desenvolvido pola Garda Civil e a estreita colaboración co Concello de Boiro para garantir a seguridade da cidadanía” y añadió que “a colaboración entre administracións e forzas de seguridade é fundamental para seguir avanzando nun concello seguro e cunha convivencia de calidade”. El subdelegado dijo que durante esa reunión "púxose de relevo o incremento de plantel do posto da Garda Civil da Pobra do Caramiñal, que dá cobertura a Boiro, no que se vai duplicar o número de efectivos".

Centros educativos

En dicha junta local de seguridad también se presentaron los resultados del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, iniciativa del Ministerio del Interior desarrollada en Boiro por la Guardia Civil, que en el último cuirso contó con la participación de xde media docena de centros educativos de la localidad, con un total de 1.008 personas entre alumnado, profesorado y familias. "En total realizáronse 48 actividades formativas e de sensibilización, das que 14 estiveron centradas nas tecnoloxías da información, internet e ciberseguridade; outras 14 abordaron cuestións relacionadas co acoso escolar e o ciberacoso; mentres que o resto trataron aspectos como o consumo de drogas e alcohol, as adiccións comportamentais vinculadas ás apostas e aos videoxogos, a violencia de xénero e a violencia e o maltrato no ámbito familiar", detallaron desde la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

Otro de los asuntos abordados en la junta local de seguridad fue la coordinación de las actuaciones en materia de violencia de género, recordándose que el Ayuntamiento boirense está integrado en el sistema Viogén impulsado por el Gobierno de España para el seguimiento y protección de las víctimas. Julio Abalde reiteró el compromiso del Ejecutivo estatal con la protección de las víctimas y con la colaboración institucional para mejorar los mecanismos de prevención, seguimiento y atención. "No marco desta política pública, o Concello de Boiro recibiu desde 2018 un total de 63.228 euros procedentes dos fondos do Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dos que 14.655 euros corresponden á asignación recibida no ano 2025 para o desenvolvemento de actuacións de prevención e sensibilización".