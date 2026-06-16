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Boiro 

La Diputación destaca el papel del LAB Barbanza de Boiro como motor de apoyo al emprendimiento rural

Fátima Pérez
16/06/2026 07:05
Encontros no Viveiro – Experiencias BoViño en el LAB Barbanza
Encontros no Viveiro – Experiencias BoViño en el LAB Barbanza
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La Diputación de A Coruña destaca en Boiro el potencial del sector vitivinícola como motor de emprendimiento, innovación y dinamización económica en el medio rural, así como el papel del LAB Barbanza. Lo hizo en el marco de los Encontros no Viveiro – Experiencias BoViño, una jornada que se celebró en Boiro y que reunió a profesionales del vino, la hostelería y el turismo para abrir oportunidades de colaboración.

La diputada, Rosa Ana García, subrayó que la provincia cuenta con proyectos vinculados al medio rural que necesitan apoyo y, en ese sentido, señaló el papel del LAB Barbanza como un ejemplo del modelo que la Diputación promueve a través de la Red Provincial de Coworking, una herramientas para acompañar proyectos empresariales.  

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