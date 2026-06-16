Detenidas dos mujeres investigadas como presuntas autoras de una estafa denunciada en Boiro

La denuncia por un delito de etafa fue interpuesta por la víctima en el cuartel de la Guarida Civil boirense Chechu Río

El equipo de asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Milladoiro detuvo a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de estafa. El instituto armado tuvo conocimiento de los hechos a raíz de la denuncia interpuesta el pasado mes de mayo por la víctima en las dependencias oficiales del cuartel de Boiro y en la que comunicó que, tras una noche de ocio en la ciudad herculina, contactó con una chica a través de un anuncio en internet, acordando reunirse en un hostal de dicho municipio.

Una vez en el lugar, según se recogió en la denuncia interpuesta, esa mujer le ofreció una sustancia a la víctima que, a los pocos minutos de ingerirla, empezó a sentir como se la alteraba la consciencia. Además, transcurridas unas horas, se personó en la habitación de dicho establecimiento de hospedaje otra mujer, que presuntamente fue avisada por la chica con la que estaba el varón, “aprovechando el estado de semiinconsciencia de la víctima para apoderarse de su dispositivo móvil, accediendo desde el mismo a la aplicación de su banca electrónica y realizando diversas operaciones por un importe total de 2.910 euros”, precisaron fuentes de la Benemérita.

La Guardia Civil inició una investigación en aras de constatar la veracidad de los hechos e identificar a las presuntas autoras en su caso. En el transcurso de la misma, los efectivos del referido equipo especializado en ciberdelincuencia realizaron las gestiones pertinentes de análisis y comprobación de la información recabada y lograron la identificación de las presuntas responsables del ilícito. Una vez conocida la identidad de las mismas, el instituto armado procedió a la investigación de las dos mujeres como presuntas autoras de un delito de estafa.