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Boiro 

Agadea instalará en Boiro una residencia para mayores con 39 plazas privadas

El Concello firmó hoy mismo el convenio para cederle a la entidad un terreno municipal de 3.389 metros cuadrados en el lugar de O Saltiño

Fátima Pérez
15/06/2026 14:45
Firma del acuerdo para que el Concello ceda una finca municipal a Agadea
Firma del acuerdo para que el Concello ceda una finca municipal a Agadea
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Ya es oficial. Boiro tendrá una residencia para personas mayores con un total de 39 plazas privadas gracias a una iniciativa de la Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzheimer (Agadea). Hoy mismo se firmó el acuerdo para que el Concello ceda una finca municipal a la entidad sin ánimo de lucro en la que se instalará este espacio tanto para personas con algún tipo de demencia, como para aquellas sin estas afectaciones.

El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Política Social, Raúl Treus, presentaron el proyecto junto con Isabel Gey, presidenta de la entidad. Así, ‘Agadea Hábitat: O Saltiño’ será una residencia de 39 plazas privadas proyectada sobre un terreno de titularidad municipal, distribuido en planta baja, primera y segunda planta, con una ubicación, dicen, “privilegiada”. “Será un centro aberto á comunidade, cunha ubicación urbana e accesible, a escasos 2 minutos do centro de saúde”, apuntó Isabel Gay durante la presentación del evento.

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Concesión de 50 años prorrogable

Concretamente, para la construcción del centro, el Concello de Boiro ha cedido a Agadea un terreno de 3.389 metros cuadrados situado en el lugar de O Saltiño por un período de 50 años, prorrogable otros 25, con la finalidad de ejecutar en él el proyecto de construcción y explotación de este espacio residencial para personas mayores al que llamarán ‘Agadea Hábitat: O Saltiño’.

Inversión de más de dos millones de euros

La inversión prevista asciende a 2.411.000 euros y el servicio contará con personal técnico especializado propio de Agadea para su gestión, además de requerir la contratación de un equipo multidisciplinar de aproximadamente 17 personas. “Vimos de facer realidade, da man de Agadea, unha das principais demandas e necesidades da veciñanza de Boiro, unha residencia da terceira idade mediante a cesión dun terreo municipal a unha entidade sen ánimo de lucro para a súa construción e xestión”, reconoció el alcalde, José Ramón Romero.

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Y es que se trata del primer centro residencial para personas mayores en el municipio, que dará cobertura principalmente a los vecinos de Boiro. Este centro estará interconectado y complementado con el centro Agadea Hábitat que la entidad está desarrollando en Praia Xardín, con el objetivo de dar continuidad a un ciclo de atención a las personas mayores del municipio, tengan o no demencia.

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