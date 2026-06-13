Boiro homenajea al mejillón con la escultura “O Corazón da Ría” en una nueva glorieta

Inauguración de la escultura 'O Corazón da Ría' Cedida

El Concello de Boiro inauguró este viernes una nueva glorieta en la Avenida da Constitución que rinde homenaje al mejillón con una escultura nombrada ‘O Corazón da Ría’. El alcalde, José Ramón Romero, participó en la inauguración de la pieza junto a su creador, Tucho Abalo.

La obra está realizada a base de hierro y materiales reciclados, y cuenta con dieciseis elementos individuales en forma de concha de mejillón distribuidos de forma que parecen una gran flor, junto con una pieza central de dos mejillones fusionados en forma de corazón simbolizando una letra ‘B’. La pieza fue hecha por el escultor boirense Tucho Abalo con materiales recogidos en los arenalesdel municipio en diversas jornadas de limpieza voluntaria.

Así, el conjunto engloba tres pilares que definen al concello de Boiro: la ‘B’ del propio nombre del municipio; el corazón, “símbolo de amor pola nosa terra”, señalan desde la administración local; y el mejillón, motor económico y cultural de la Ría.

“Con esta pequena homenaxe feita escultura o que queremos é reflexar o traballo de madrugadas no mar, de sacrificio, de innovación e tamén de compromiso co noso entorno”, reconoció el primer edil boirense.

En cuanto a la nueva glorieta, es el resultado de una obra de humanización y mejora de la seguridad viaria en un tramo de la Avenida da Constitución mediante la que se construyeron unas acercas de hormigón y un carril bici en una zona de abundante tránsito peatonal por la proximidad de los centros de enseñanza.