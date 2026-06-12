Amicos visita Roma para participar en el encuentro final del proyecto europeo 'Muse' sobre musicoterapia

La Asociación Amicos viajó hasta Roma para participar los días 11 y 12 de junio en el encuentro final del proyecto europeo 'Muse' (MusicArtTherapy to Strength Employability of Young Musicians and Caregivings) sobre musicoterapia. La iniciativa está financiada por el programa Erasmus+ y buscar reforzar la empleabilidad de músicos y profesionales vinculados al ámbito de los cuidados a través del arte, la música y la comunicación.

La reunión se celebró en la sede de la Università Popolare di MusicArtTerapia - Metodo Stefania Guerra Lisi, entidad socia del proyecto y responsable de la formación especializada desarrollada durante la iniciativa. Junto a ella, también participa la Cooperativa Umanista Mazra, conformando un consorcio internacional coordinado por Amicos.

Durante las jornadas se realizó un balance global del proyecto, abordando cuestiones relacionadas con la ejecución de las actividades, los procesos de evaluación, las acciones desarrolladas en los últimos meses.

Así, la formación permitió a músicos y profesionales del ámbito de los cuidados adquirir nuevas herramientas expresivas, comunicativas y sociales para el acompañamiento de personas con discapacidad y otros colectivos con necesidades de apoyo.

A través de esta metodología, el proyecto promovió una visión innovadora de la intervención social y educativa, utilizando la música, el movimiento, la expresión corporal y la creatividad como elementos facilitadores de la comunicación, la inclusión y el desarrollo personal.

En representación de la entidad boirense, asistieron la técnica de proyectos europeos, Sara Mejuto, y la profesora del Ceerpr Amicos, Sara Albitres, que participaron en las distintas sesiones de trabajo destinadas a analizar los resultados conseguidos, revisar la documentación final y evaluar el impacto de las acciones desarrolladas a lo largo de los últimos meses.