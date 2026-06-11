El alcalde de Boiro destaca la recuperación de infraestructuras en sus encuentros en O Castro

El encuentro celebrado en Cabo de Cruz Cedida

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y otros miembros del gobierno local, estuvieron esta semana en la parroquia do Castro en el marco de los encuentros vecinales “Un café co alcalde”. En las sesiones celebradas en los lugares de Esteiro y Cabo de Cruz, el primer edil puso en valor diferentes actuaciones de recuperación de infraestructuras en la parroquia.

Entre los proyectos más destacados, subrayó la rehabilitación de la Casa do Mar de Cabo de Cruz, un inmueble en el que se está actuando mediante una subvención de fondos europeos para su adaptación a museo de conserva; y también las reparaciones en el Centro Social de Cabo de Cruz, que están en licitación las obras para mejorar la cubierta.

Asimismo, durante los encuentros el alcalde y demás miembros del gobierno tomaron nota de las principales demandas y sugerencias formuladas por los vecinos.

Los encuentros tienen como finalidad tener un contacto más directo con los boirenses y darles la oportunidad de que trasladen sus peticiones y demandas sin necesidad de tener que desplazarse al Concello, complementando así las reuniones particulares que se mantienen con todos aquellos vecinos que así lo solicitan.