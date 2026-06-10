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Boiro

Un incendio calcina el anexo de una vivienda en Boiro

El fuego se originó en la cocina de la estructura adicional, aunque se desconocen las causas que lo provocaron

Sandra Rey
10/06/2026 16:40
BOMBEROS BOIRO PARQUE MOVIL
Imagen de archivo del parque de bomberos de Boiro
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El anexo de una vivienda resultó calcinado tras que se originase un incendio en la cocina de esta estructura adicional. Los hechos tuvieron lugar este mediodía, sobre las 14:20 horas, en la parroquia de Abanqueiro.

Fuentes del 112 afirman que tan solo se produjeron daños materiales, ya que los residentes de la casa se encontraban fuera el anexo en el momento del incidente. 

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los Bomberos de Boiro, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Boiro. 

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