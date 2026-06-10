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Boiro

La ABE impulsa una nueva edición de A Noite Aberta inspirada en el eclipse solar del próximo agosto

Como novedad, se repartirán entre los clientes gafas especiales para poder observar fenómeno astronómico

Redacción
10/06/2026 17:47
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Presentación de la campaña
Cedida
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La Asociación Boirense de Empresarios impulsa una nueva edición de A Noite Aberta, que se celebrará el 13 de junio, inspirada en el eclipse solar del próximo agosto. 

Los negocios ofrecerán durante toda la jornada descuentos, promociones y actividades. Como novedad, la campaña repartirá entre los clientes gafas especiales para poder observar el eclipse.

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