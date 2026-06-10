La ABE impulsa una nueva edición de A Noite Aberta inspirada en el eclipse solar del próximo agosto

Presentación de la campaña Cedida

La Asociación Boirense de Empresarios impulsa una nueva edición de A Noite Aberta, que se celebrará el 13 de junio, inspirada en el eclipse solar del próximo agosto.

Los negocios ofrecerán durante toda la jornada descuentos, promociones y actividades. Como novedad, la campaña repartirá entre los clientes gafas especiales para poder observar el eclipse.