Boiro
La ABE impulsa una nueva edición de A Noite Aberta inspirada en el eclipse solar del próximo agosto
Como novedad, se repartirán entre los clientes gafas especiales para poder observar fenómeno astronómico
La Asociación Boirense de Empresarios impulsa una nueva edición de A Noite Aberta, que se celebrará el 13 de junio, inspirada en el eclipse solar del próximo agosto.
Los negocios ofrecerán durante toda la jornada descuentos, promociones y actividades. Como novedad, la campaña repartirá entre los clientes gafas especiales para poder observar el eclipse.