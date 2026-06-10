El Pazo de Goiáns acoge durante el mes de junio una muestra del diseñador boirense, Juan Ares

Inauguración de la muestra

El Pazo de Goiáns acoge durante el mes de junio una exposición del diseñador boirense, Juan Ares. La inauguración de la muestra tuvo lugar el día 8 con motivo del Día Mundial de los Océanos.

Se trata de una colección de muebles hechos con red de pesca marinera, un trabajo hecho por el diseñador durante 10 años. En la muestra pueden verse diseños de distintas colecciones realizadas a lo largo de los años e inspiradas en el mar.

La muestra podrá visitarse de miércoles a sábado en horario de 11:30 a 13:30 y de 18 a 21 horas; los martes de 18 a 21 horas y los domingos de 11:30 a 13:30 horas.