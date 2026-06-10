Condenan a un hombre a pagar 720 euros por una agresión en un bar de Boiro

Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago Chechu Río

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña condena a un hombre al pago de una multa de 720 euros por cometer un delito de lesiones al agredir a otro hombre en Boiro.

Según los hechos recogidos en la sentencia, el acusado increpó a una camarera a la salida de un bar y, cuando otro cliente intervino para evitar la confrontación, el propinó un puñetazo en la cara y lo derribó al suelo.

Durante el incidente, la víctima sufrió diversas contusiones y la pérdida de un incisivo superior. El tribunal considera acreditado, tras valoración de las pruebas, la autoría del delito por parte del investigado.