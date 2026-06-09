Detenidos un sexagenario y una mujer de 29 años en una operación contra el menudeo de drogas desarrollada en Boiro

La operación ‘Gusarapos’, que permitió la desarticulación de un activo punto negro de venta de estupefacientes, fue desarrollada por componentes del cuartel de la Guarida Civil boirense Chechu Río

Efectivos del puesto principal de la Guardia Civil de Boiro detuvieron a un hombre de 64 años de Boiro y a una mujer de 29 años de Ribeira como presuntos autores de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud de las personas. Ese fue el resultado de la denominada operación ‘Gusarapos’,, cuya investigación policial permitió la desarticulación de un activo punto de distribución de drogas a los consumidores finales y que se ubicaba en el término municipal de Boiro.

Según informaron desde el instituto armado, el origen de las actuaciones se remonta a las labores de vigilancia y monitorización preventiva desarrolladas por componentes del cuerpo, quienes detectaron un trasiego inusual y constante de consumidores habituales de drogas en las inmediaciones de una vivienda de la localidad boirense. Con posterioridad, durante los dispositivos de observación desplegados de forma continuada entre los meses de mayo de 2025 y 2026, se interceptaron de forma escalonada diversas cantidades de sustancias estupefacientes adquiridas por los compradores. En este sentido, se formalizaron diversas actas de aprehensión de drogas, “acumulando indicios probatorios sólidos sobre la venta continuada de sustancias prohibidas en este enclave minorista”.

Fase de explotación

Una vez rematada la investigación, se procedió a la fase de explotación de la operación, que incluyó la interceptación del vehículo en el que viajaban las dos personas que fueron arrestadas. Además, en la correspondiente inspección técnica del habitáculo, los guardias civiles actuantes localizaron una bolsa plástica que contenía en su interior un bloque de 58,93 gramos de cocaína. Asimismo, en el registro de sus pertenencias, se intervinieron diversos billetes de curso legal fraccionados que se presumen procedentes de las actividades ilícitas investigadas.

Tras la detención de los implicados y con la correspondiente autorización judicial, los componentes del cuartel boirense de la Guardia Civil uesto Principal de Boiro efectuaron una entrada y registro domiciliarios en la vivienda del sexagenario investigado. “Durante el transcurso de la minuciosa inspección del inmueble, se localizó una cantidad adicional de cocaína, dos básculas de precisión y diversos recortes plásticos junto con útiles específicos para la confección y dosificación de las sustancias”, señalaron fuentes del instituto armado.

De igual manera, se procedió a la intervención cautelar del vehículo utilizado en los desplazamientos logísticos, dos teléfonos móviles y una serie de herramientas y dispositivos electrónicos hallados en las estancias. Entre los efectos recuperados figuran diversas herramientas, ordenadores portátiles y una bicicleta que han quedado bajo custodia de la unidad. El cómputo total de la sustancia estupefaciente intervenida a lo largo de toda la operación policial asciende a un equivalente de 310 dosis.