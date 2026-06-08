Un acercamiento de la población de Boiro a la poesía en el marco incomparable del Pazo de Goiáns

Ana Lojo Chan, que dio lectura a tres de sus poemas, desveló que está ultimando la continuación de su novela 'Estela de Cartas. Alph@' Chechu Río

El Pazo de Goiáns, en Boiro, albergó ayer, domingo 7 de junio, el III Recital Poético María Mariño, promovido por Anxos Castro con la pretensión de tratar de acercar la poesía a la población. Se desarrolló en dos sesiones, la primera a partir de la una meno cuarto y la segunda desde las cinco y media de la tarde, y en total contó con cerca de una treintena de participantes, después de que en el año 2024 se hubiera iniciado con una cifra equivalente a la mitad.

El programa de este evento, con el que también se buscó homenajear a María Mariño, muy vinculada al referido Pazo de Goiáns, empezó con una presentación a las doce del mediodía a cargo de la impulsora de esta actividad cultural, Anxos Castro, y la edila de dicha área municipal, María Outeiral.

Relatorio

Un cuarto de hora después de que Mila Torrado pronunció un relatorio sobre María Mariño, dio comienzo el recitado matinal, en el que participaron Dani Costa Melón, Mery Fernández Sandoica, Pilar Lojo Piñeiro, Elena Fernández, Dula Piñeiro, Raquel Moreira Neo, Juan Castro Parada, Regina Muñiz, Sirbrán Benito Piñeiro, Eva María Campos y Ángel Abalo.Mar Míguez no pudo asistir, pero le envió un poema a la impulsora de la iniciativa, Anxos Castro, que se encargó de darle lectura. pronunc

Maikon Gustavo Lapa tampoco pudo asistir para recitar algunos de sus poemas, mientras que Regina Muñiz Gerpe no acudió en el horario de mañana que le correspondía, y si lo hizo por la tarde, ocupando el lugar que tenía asignado Xaquín Castro Dourado, al que también le resultó imposible desplazarse para estar presente en el acto al que fuera invitado.

El recitado vespertino, precedido por la actuación musical a cargo de Elisabet Lustres, tampoco pudo contar, según confirmó Anxos Castro, con la intervención del rianxeiro Anxo Gómez, por lo que finalmente recitaron sus poemas Queco Fresco, Ana Lojo Chan -la multipremiada profesora crucense desveló que ya está ultimando la continuación de su obra 'Estela de Cartas. Alph@'-, Silvia Figueira Dovalo, José Caamaño, Ana Belén Corbacho, Uxía Torreira, Esperanza Piñeiro Abeijón, Fernando Juan Morado, Luz Carmen Castro, Edu Carreira López, María García, Sonia Melón Parente, Manuel Teira y Rafa Ramos Fernández, y remató con una sesión de micro abierto.