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Diario de Arousa

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Boiro

La afluencia de unas 200 personas consolida la “muiñada” de Bealo en su quinta edición dedicada en especial al molino del puente

Chechu López
08/06/2026 07:35
El “faladoiro” y la proyección audiovisual estuvieron muy concurridos
El “faladoiro” y la proyección audiovisual estuvieron muy concurridos
Chechu Río
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El lugar boirense de Bealo albergó en la tarde de ayer y la primera hora de la noche de ayer la quinta edición de su “muiñada”, impulsada por los vecinos de esa aldea, con colaboración municipal, con la finalidad de poner en valor el molino del puente y conservarlo para las futuras generaciones, y a la que asistieron 200 personas. La programación arrancó con un muy concurrido “faladoiro” y la proyección de un audiovisual, que versaron expresamente sobre ese elemento patrimonial, con una descripción del mismo y un repaso sobre los trabajos que se llevaron a cabo en todo este tiempo para lograr su recuperación.

A la conclusión de los mismos, se realizó una ruta etnográfica, que incluyó una visita al referido molino, que lo pusieron a funcionar para satisfacción de los asistentes, que pudieron verlo moler. Tampoco faltaron una exposición de más de un centenar de fotografías antiguas para que la gente pueda comparar como era el lugar antes y compararlo con la actualidad, y una muestra de diversos aperos de labranza. La jornada incluyó una merienda popular con lo que aporte cada uno de sus casas y una foliada con la actuación del grupo tradicional Nunca é Tarde, para rematar con la celebración de una verbena gallega amenizada por Misto e Ghasolino DJ.

El evento, que alcanzó su quinta edición, incluyó una exposición de más de un centenar de fotografías antiguas para que la gente pueda comparar como era el lugar antes y tras el paso de los años
El evento, que alcanzó su quinta edición, incluyó una exposición de más de un centenar de fotografías antiguas para que la gente pueda comparar como era el lugar antes y tras el paso de los años
Chechu Río
El "faladoiro" versó en su totalidad sobre el molino del puente u los trabajos acometidos para su rehabilitación
El "faladoiro" versó en su totalidad sobre el molino del puente u los trabajos acometidos para su rehabilitación
Chechu Río
El evento, que alcanzó su quinta edición, incluyó una exposición de más de un centenar de fotografías antiguas para que la gente pueda comparar como era el lugar antes y tras el paso de los años
El evento, que alcanzó su quinta edición, incluyó una exposición de más de un centenar de fotografías antiguas para que la gente pueda comparar como era el lugar antes y tras el paso de los años
Chechu Río
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