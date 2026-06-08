Boiro se pondrá en marcha en la lucha contra el cáncer con una andaina solidaria el día 21 de junio

La presentación de la caminata solidaria de la junta local boirense de la AECC tuvo lugar en las dependencias del consistorio boirense

La junta local boirense de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) programó para el 21 de junio una nueva edición de su andaina solidaria ‘Boiro en marcha contra o cancro’, de la que esta mediodía dio cuenta su presidenta, Marisa Lojo, acompañada de otras integrantes de la directiva y del alcalde, José Ramón Romero. Durante la presentación se indicó que la salida de ese paseo será a las once de la mañana desde la Praza de Galicia, a donde regresará después de un recorrido circular de dificultad baja, que discurrirá por los paseos fluvial del río Breiro y marítimo de Barraña y el estuario del río Coroño.

Lojo animó a los boirenses a apuntarse, “pois estamos un pouco frouxos e con necesidades e vos pido que nos axudedes nesta andaina, que sabedes que para nós é moi importante, pois a recadación destinarase á investigación”. Las inscripciones ya están abiertas al precio de 8 euros para adultos y de 5 euros para menores de 12 años y podrán tramitarse en establecimientos colaboradores como la farmacia-ortopedia Ana Torrente, Modas Naty y la galería Sargadelos, así como en las mesas informativas que la AECC instalará en la calle peatonal los martes, aprovechando la celebración del mercadillo ambulante semanal, y los sábados.

Colaboraciones

Marisa Lojo, que agradeció la colaboración municipal, así como de diferentes entidades y empresas, como Gadis y las fruterías Naty y Reigosa que aportan la fruta para el avituallamiento. Además, la implicación de sus compañeras de directiva, “pues un grano no hace granero, pero ayuda al compañero” y por hacer posible la celebración de esta caminata “que tiene como finalidad la recaudación de dinero para contribuir a la investigación del cáncer”.

Y aconsejó a los participantes a que acudan con tiempo de antelación a la salida, pues se van a repartir unas mochilas que contendrán una botella de agua, una pieza de fruta y una barrita energética. “A ver se temos sorte este ano e non nos chove, como0 nos pasa sempre, e espero que sexamos unha boa cuadrilla de xente para facer este camiño tan bonito”. Por su parte, Romero agradeció el trabajo “tan importante que realiza á xunta local boirense da Asociación Española contra el Cáncer en Boiro” e invitó a la ciudadanía “a participar nesta cita solidaria”.