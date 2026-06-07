Herido un joven conductor en un accidente de tráfico de un coche, que acabó semivolcado en el vial de Abanqueiro a Cespón, en Boiro

Un BMW acabó volcado lateralmente sobre la calzada, a la que regresó tras salirse de la vía por el lado izquierdo e impactar contra un talud Chechu Río

Un joven conductor resultó herido como consecuencia de un accidente de tráfico registrado poco después de las cuatro de la pasada madrugada en la carretera de titularidad provincial DP-.1106, de Abanqueiro a Cespón, a la altura del lugar de Reboredo. El siniestro se produjo cuando el vehículo que manejaba, de la marca BMW, circulaba en dirección hacia Cespón y se salió por el margen izquierdo en una curva a la derecha y, tras golpear contra un terraplén, regresó a la calzada, en la que acabó volcado sobre su lateral derecho. Al quedar bloqueada buena parte de la carretera fue necesario regular la circulación rodada, dando paso alternativa por la zona que estaba libre.

Fue un particular el que a las 4.07 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo que acababa de suceder y precisaba que el automovilista del coche accidentado precisaba de asistencia sanitaria, pues presentaba heridas en la cabeza y en el brazo derecho. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a diferentes equipos de emergencias, de seguridad y sanitarios.

Medios movilizados

Así, hasta la zona en la que se registró el accidente de tráfico se movilizaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudió con una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), y. la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, así como a la Policía Local, al servicio municipal de Protección Civil y a la Guardia Civil, todos ellos de la localidad boirenses, y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado.

Nada más llegar al lugar del accidente de circulación, los Bomberos boirenses se encontraron al conductor herido fuera del vehículo y sentado en el banco exterior de una casa junto a otro joven conductor de un automóvil, amigo del herido, y que iba detrás. Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el polígono industrial de Espiñeira le estuvieron prestando asistencia sanitaria a la víctima hasta la llegada del personal técnico de emergencias sanitarias del 061.

Estos últimos relevaron a los Bomberos de Boiro y le aplicaron al herido sendos vendajes compresivos en la cabeza y en el brazo derecho por los que sangraba bastante y lograron cortar las hemorragias. Seguidamente, procedieron a trasladar a la víctima hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Incendio en un transformador

Por otro lado, una hora después de haberse recibido el aviso del accidente, un particular se les acercó a los Bomberos de Boiro para comunicarles que en el lugar de Pazos, en la parroquia de Cespón, situado a unos 500 metros de ese lugar, estaba ardiendo un transformador eléctrico. Fue entonces cuando su dotación se desplazó hasta ese sitio para proceder a la extinción del fuego, quedando bastante afectado ese dispositivo.