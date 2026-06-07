Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

El barrio boirense de Cimadevila trata de revitalizarse con una fiesta que consigue atraer a más de un millar de personas

Chechu López
07/06/2026 06:20
La fiesta incluyó una comida popular en la que los asistentes pudieron adquirir raciones de pulpo y otras viandas
La fiesta incluyó una comida popular en la que los asistentes pudieron adquirir raciones de pulpo y otras viandas
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cimadevila, en Boiro, celebró ayer una fiesta para “darlle vida ao barrio”, según indicó el presidente de la comisión organizadora, Rafael Rodríguez. En primer lugar tuvo lugar la actuación de Mar Davila en sesión vermú, que volvió a hacerlo durante la verbena, en la que también intervinieron el grupo tradicional Lumieira y los DJ Curi y Xacobo de Mínimo Eventos.

Al mediodía también hubo un puesto de pulpeiro para proporcionar a los asistentes las raciones de ese preciado cefalópodo, y que a su conclusión se contabilizaron un total de 150 comensales, mientras que por la tarde los más pequeños pudieron acceder a los hinchables. 

Esta ha sido la cuarta cita desde que un grupo de vecinos empezó a programar esta celebración popular, que ha ido a más y que en esta ocasión superó el millar de asistentes, principalmente en horario nocturno, coincidiendo con las actuaciones musicales, que atraen a vecinos del barrio, así como también de sus alrededores. 

Los niños que acudieron a la fiesta en Cimadevila pudieron disfrutar de hinc
Los niños que acudieron a la fiesta en Cimadevila pudieron disfrutar de hinchables
Chechu Río
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620