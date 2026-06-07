El barrio boirense de Cimadevila trata de revitalizarse con una fiesta que consigue atraer a más de un millar de personas

La fiesta incluyó una comida popular en la que los asistentes pudieron adquirir raciones de pulpo y otras viandas Chechu Río

Cimadevila, en Boiro, celebró ayer una fiesta para “darlle vida ao barrio”, según indicó el presidente de la comisión organizadora, Rafael Rodríguez. En primer lugar tuvo lugar la actuación de Mar Davila en sesión vermú, que volvió a hacerlo durante la verbena, en la que también intervinieron el grupo tradicional Lumieira y los DJ Curi y Xacobo de Mínimo Eventos.

Al mediodía también hubo un puesto de pulpeiro para proporcionar a los asistentes las raciones de ese preciado cefalópodo, y que a su conclusión se contabilizaron un total de 150 comensales, mientras que por la tarde los más pequeños pudieron acceder a los hinchables.

Esta ha sido la cuarta cita desde que un grupo de vecinos empezó a programar esta celebración popular, que ha ido a más y que en esta ocasión superó el millar de asistentes, principalmente en horario nocturno, coincidiendo con las actuaciones musicales, que atraen a vecinos del barrio, así como también de sus alrededores.