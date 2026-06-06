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Boiro

Boiro gana nuevos espacios para el aparcamiento público gratuito en la zona de O Saltiño

Chechu López
06/06/2026 06:40
El alcalde dio cuenta del nuevo servicio que se habilitó en el entorno del ambulatorio de la localidad
El alcalde dio cuenta del nuevo servicio que se habilitó en el entorno del ambulatorio de la localidad
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El Ayuntamiento de Boiro habilitó un espacio con un total de 40 plazas de aparcamiento gratis en la zona de O Saltiño, cerca del centro de salud y la playa de Barraña. El alcalde, José Ramón Romero, explicó se ubica en una finca que, tras un "bo acordo" de alquiler con sus dueños, para ellos y también para la Administración local y los ciudadanos.

En ese sentido, Romero destacó que tendrán un ahorro en el mantenimiento de esas propiedades, pero también para la ciudadanía, a la que se le prestará un servicio "pois, permitirá atender unha demanda veciñal e abrir un parking nese entorno" para facilitar el estacionamiento de los vehículos, en general, y a quienes acuden al ambulatorio, en particular.

El primer edil boirense, que recordó que hace un mes se habilitó una superficie similar en los alrededores de la Praza da Mancomunidade, refirió la importancia de poder hacerse con terrenos "aos que non se lles estaba dando uso e que cremos que son estratéxicos para tal fin". También desveló que están trabajando en otras zonas en las que hay esa necesidad de zonas para aparcar "porque son os veciños  os que nolo piden"

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