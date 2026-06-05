El diseñador boirense Juan Ares exhibirá este mes en el Pazo de Goiáns sus muebles elaborados con redes de pesca marinera

El evento fue presentado por el diseñador boirense Juan Ares y la edila María Outeiral

El Pazo de Goiáns, en Boiro, albergará el próximo lunes, día 8 de junio, a partir de las siete de la tarde, la jornada ‘Deseño, mar e cultura’, que incluye una exposición del mismo nombre del diseñador local Juan Ares sobre muebles que el mismo elaboró con redes de pesca marinera. Además, coincidiendo con el Dia Mundial de los Océanos, el arista boirense intervendrá en un coloquio realizado por el propio artista sobre el respeto al medio marino y las oportunidades que surgen del mismo.

"O que se busca con esta mostra é compartir cos veciños unha experiencia de dez anos no deseño con pezas feitas de reutilizar rede de pesca", declaró su autor. Por su parte, la concejala de Cultura, María Outeiral, animó a la ciudadanía a visitar esta muestra "tan especial que mezcla diseño, mar e cultura e que se vai levar a cabo nun lugar tan especial como é o Pazo de Goiáns”.