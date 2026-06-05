Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

El diseñador boirense Juan Ares exhibirá este mes en el Pazo de Goiáns sus muebles elaborados con redes de pesca marinera

La inauguración se programó para este lunes, 8 de junio, a partir de las siete de la tarde, e incluirá un coloquio del artista sobre el respeto al medio marino y oportunidades que surgen del mismo

Chechu López
05/06/2026 06:00
El evento fue presentado por el diseñador boirense Juan Ares y la edila María Outeiral
El evento fue presentado por el diseñador boirense Juan Ares y la edila María Outeiral
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Pazo de Goiáns, en Boiro, albergará el próximo lunes, día 8 de junio, a partir de las siete de la tarde, la jornada ‘Deseño, mar e cultura’, que incluye una exposición del mismo nombre del diseñador local Juan Ares sobre muebles que el mismo elaboró con redes de pesca marinera. Además, coincidiendo con el Dia Mundial de los Océanos, el arista boirense intervendrá en un coloquio realizado por el propio artista sobre el respeto al medio marino y las oportunidades que surgen del mismo. 

"O que se busca con esta mostra é compartir cos veciños unha experiencia de dez anos no deseño con pezas feitas de reutilizar rede de pesca", declaró su autor. Por su parte, la concejala de Cultura, María Outeiral, animó a la ciudadanía a visitar esta muestra "tan especial que mezcla diseño, mar e cultura e que se vai levar a cabo nun lugar tan especial como é o Pazo de Goiáns”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620