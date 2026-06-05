El 'Bar Mato' de Cespón sigue llevando la fortuna a sus clientes y ayer repartió el primer premio de La Lotería Nacional del jueves

Valentín Mato muestra el cartel con el número agraciado en el sorteo de la Lotería Nacional del jueves y del que vendió un décimo Chechu Río

El receptor mixto de loterías ‘Bar Mato’, ubicado en el lugar boirense de Cespón, sigue tocado por la barita mágica de la diosa Fortuna y si los pasados 11 y 21 de mayo repartió suerte entre su clientela tras haber sellado una Quiniela múltiple con 13 aciertos -fue el más alto después de que no hubiera ni Pleno al 15 ni acertantes de 14- y una Primitiva que le reportaron a su poseedores 22.625,96 y 3.477,37 euros, respectivamente, en esta ocasión lo hizo ayer, menos de un mes después, en el sorteo de la Lotería Nacional del jueves, para el que vendió un décimo del 99.242, que obtuvo el primer premio, dotado con 300.000 euros al número, por lo que al agraciado poseedor de ese boleto le han correspondido 30.000 euros.

Así lo confirmó a este periódico el propietario de ese despacho, Valentín Mato, quien estaba muy satisfecho por seguir llevando la suerte entre sus clientes habituales, pues en todos los casos ha sido así. En cuanto al último premiado en el sorteo de La Lotería Nacional celebrado ayer, manifestó que, por el momento, desconoce la identidad de la persona que resultó afortunada con ese primer premio, pues aún era pronto, pero declaró que suele acabar enterándose, aunque mantiene la confidencialidad.

Cabe recordar que hace exactamente un par de meses en que en el sorteo de El Gordo de La Primitiva repartió un premio de 3.909,86 euros y tuvo conocimiento de quien fue la persona afortunada, al igual que sucedió con los premiados de la referidas Quiniela y La Primitiva del jueves 21 de mayo. También quiso destacar que, de un tiempo a esta parte, está detectando que acuden a su establecimiento mixto muchos clientes de otras localidades del entorno, principalmente de Rianxo, que se sienten llamados por la buena racha que está teniendo el ‘Bar Mato’ al repartir premios a sus clientes.

Además del primer premio de la Lotería Nacional del jueves que ha repartido el ‘Bar Mato’, en ese mismo sorteo celebrado anoche también resultaron agraciadas otras diez personas que también tienen un décimo del número 99242 y que lo adquirieron a través de administraciones de loterías de Valladolid, Alicante, Tabernas (Almería), Ibiza (Baleares), Alalpardo (Madrid), Fuegirola y Fuente Piedra (Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las Torres (Santa Cruz de Tenerife) y Toledo.