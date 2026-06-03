Presupuestada en 140.629 euros la mejora del pavimento y pintado de la señalización del principal eje viario del polígono industrial de Espiñeira

Imagen de archivo de un nuevo vial asf

Boiro recibió una subvención por importe de 112.503 euros de la Consellería de Economía e Industria para la financiación de una parte de los 140.629 euros presupuestados para la acometer el proyecto de mejora de infraestructuras viarias en el polígono empresarial de Espiñeira, concretamente el asfaltado del vial de la Fase I, que es el eje principal de circulación y de acceso a las naves y parcelas de dicho recinto, y el pintado de la señalización de su firme.

Desde la Administración local boirense indican que las actuaciones que se pretenden llevar a cabo suponen dar continuidade al acondicionamiento de las infraestructuras viarias que se acometen cada año en varios tramos. Y precisan que el vial objeto de este proyecto soporta tráfico frecuente y vehículos pesados "que, na actualidade, presenta unha degradación significativa tanto do firme como da sinalización".