Boiro renueva su adhesión al convenio para la vigilancia y control frente a la avispa velutina

El objetivo final del convenio persigue la eliminación o neutralización. de los nidos de esa especie de insecto

El Ayuntamiento de Boiro comunicó la ratificación de su adhesión al convenio suscrito entre la Xunta de Galicia y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para llevar a cabo la coordinación de actuaciones en el desarrollo del Programa Galego de Vixilancia e Control fronte á Avespa Asiática para este año.

La finalidad de este plan, que se puso en marcha hace doce años ante a problemática generada por el avance y proliferación de este tipo de insecto, pasa por minimizar la incidencia que tiene esta especie sobre las producciones apícolas y la seguridad de la ciudadanía. Esta intervención contempla fundamentalmente actividades relacionadas con la detección precoz de nidos mediante avisos al 012 y 112 para su eliminación o neutralización.

Así, las administraciones locales que se adhieren al mismo, como es el caso de la boirense, tienen a su disposición un sistema de avisos que se canalizan por las llamadas telefónicas recibidas en esos número de teléfono de contacto para hacerle frente a los nidos comunicados con un tiempo máximo de resolución de cinco días hábiles.