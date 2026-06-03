Abierto en Boiro el plazo para comunicar o solicitar autorización para las hogueras de San Juan

El Ayuntamiento boirense abrió hasta el próximo 19 de junio el plazo de presentación, a través del registro general o de la sede electrónica municipales, de las solicitudes o comunicaciones de las hogueras en terrenos públicos y privados que está previsto que se lleven a cabo en la noche de San Juan. Desde dicha Administración local se indica que los espacios públicos para poder encender fuego están delimitados y deberán confirmarse previamente con el departamento municipal de Medio Ambiente con la finalidad de tramitar la correspondiente petición, mientras que en las que se quieran promover en propiedades particulares, los interesados deberán efectuar una comunicación previa y cumplir con las medidas de seguridad y preventivas exigidas.

La Administración local boirense especifica que las autorizaciones únicamente permitirán las hogueras a partir de las seis de la tarde de la jornada del 23 de junio, "debendo quedar perfectamente apagadas antes das seis da madrugada do 24 de xuño". Asimismo, señala que, como norma general, se deberá hacer un cortafuegos en el perímetro que se va a queimar; no se podrá encender fuego a menos de 15 metros de edificaciones, instalaciones o árboles; no estará permitida la quema de cierto tipo de residuos; se deberá contar con las medidas de prevención de incendios, y el volumen de las hogueras no podrá exceder los dos metros de altura y los tres metros de diámetro. Los modelos de solicitud están disponibles a través de la web municipal.