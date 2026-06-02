Diario de Arousa

Boiro

El recital poético María Mariño tendrá continuidad con una tercera edición el próximo domingo en el Pazo de Goiáns

Chechu López
02/06/2026 06:00
Anxos Castro, promotora de la actividad, estuvo acompañada de la edila María Outeiral en la presentación
Cedida
El Pazo de Goiáns, en Boiro, albergará el próximo domingo, día 7 de junio, el III Recital Poético María Mariño, promovido por Anxos Castro para buscar acerca la poesía a la población, que se desarrollará en dos sesiones, a las 12.45 y 17.30 horas, y que contará con una treintena participantes, después de haberse iniciado en 2024 con una cifra próxima a la mitad. 

El programa de este evento, con el que se pretende homenajear a María Mariño, muy vinculada al Pazo de Goiáns, arrancará a las doce del mediodía con una presentación a cargo de la impulsora de esta actividad cultural, Anxos Castro, y la edila de dicha área. María Outeiral, que ayer dieron a conocer detalles de este evento.

Un cuarto de hora después de un relatorio sobre María Mariño a cargo de Mila Torrado, previsto para las 12.15 horas, dará comienzo el recitado matinal, en el que está prevista la participación de Dani Costa Melón, Mery Fernández Sandoica, Pilar Lojo Piñeiro, Elena Fernández, Mar Míguez, Dula Piñeiro, Maikon Gustavo Lapa, Raquel Moreira Neo, Juan Castro Parada, Regina Muñiz, Sirbrán Benito Piñeiro, Eva María Campos y Ángel Abalo.

El recitado vespertino, que irá precedido de la actuación musical a cargo de Elisabet Lustres, contará con las intervenciones de Queco Fresco, Ana Lojo Chan, Silvia Figueira Dovalo, José Caamaño, Ana Belén Corbacho, Uxía Torreira, Esperanza Piñeiro Abeijón, Fernando Juan Morado, Luz Carmen Castro, Edu Carreira López, María García, Xaquín Castro Dourado, Sonia Melón Parente, Manuel Teira, Rafa Ramos Fernández y Anxo Gómez, para rematar con una sesión de micro abierto.

