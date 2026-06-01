Boiro se da una buena caminata a beneficio de la entidad BarbanTEA

Una parte de los participantes en la caminata en favor de BarbanTEA se hicieron una foto de grupo antes de tomar la salida

Más de 500 personas participaron en la mañana de ayer en Boiro en la II Andaina Solidaria organizada por Peñas Boiro Asociación Cultural a beneficio de entidad BanbanTEA (Asociación de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza), y en la que se recaudaron más de 3.300 euros a través del dinero de las inscripciones -cada participante aportó 7 euros- , donativos y colaboraciones de empresas.

Los participantes tuvieron la oportunidad de elegir entre recorrer dos de las distancias propuestas, decantándose unos 150 por pasear a lo largo de cinco kilómetros y medio -estaba pensada para quien acudió con niños o con carritos- y discurrió por el paseo marítimo de Barraña, la senda fluvial del río Breiro y regreso por el Camiño Real hasta el punto de partida, que estuvo situado en la Praza de Galicia

Los más de 350 participantes restantes de 10 kilómetros realizaron el recorrido de 10 kilómetros, que se extendió por el Camiño Real, los 'pasais' del Río Coroño hacia la zona del Pazo de Goiáns, donde hubo un primer avituallamiento de fruta y bollería para los participantes, que también tuvieron oportunidad de rellenar con agua sus botellines.

Una parte de los participantes en la caminata en favor de BarbanTEA se hicieron una foto de grupo antes de tomar la salida

Tras reanudar la marcha, pasaron por la senda de los molinos del paseo del Río Coroño, para seguir por el monte de Praia Xardín, el paseo marítimo, la senda fluvial del Río Breiro, Barraña y, tras atravesar la calle peatonal, llegaron a la Praza de Galicia. Allí hubo un nuevo avituallamiento y tuvo lugar una fiesta amenizada con Xacobo DJ de Mínimo Eventos y Geno Cabina Móvil.

Patricia Davila, presidenta de BarbanTEA desde hace algo más de un año, expresó el agradecimiento que sienten hacia Peñas Boiro, que preside David Laíño, “por contar coa nosa asociación como beneficiaria desta andaina, non so pola importancia da doazón, senón porque nos axuda a darlle visibilidade aos trastornos do espectro autista e tamén á asociación”, y también a todas y cada una de las personas que participaron en la caminata y que pusieron su granito de arena para ayudar a su asociaicón.