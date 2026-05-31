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Boiro

Las Escolas Deportivas Municipais de Boiro 2025-2026 se clausuraron con un millar de participantes

Chechu López
31/05/2026 06:00
Imagen de uno de los actos de la clausura de las XXXIII Escolas Deportivas Municipais de Boiro que tuvo lugar en el pabellón polideportivo de A Cachada
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Diversas instalaciones deportivas de Boiro albergaron ayer la celebración de una fiesta del deporte que sirvió para clausurar la trigesimotercera edición de sus Escolas Deportivas Municipais 2025-2026, que contó con la participación de más de un millar de muchachos. El alcalde boirense, José Ramón Romero, acudió a la jornada de entrega de obsequios y  camisetas conmemorativas de esta temporada a todos os clubes. El primer edil declaró que “é un orgullo ver que tantos rapaces e rapazas de Boiro practican algunha modalidade deportiva, non so polos beneficios que o deporte ten para a saúde, senón polos valores e a disciplina que aporta”.

Las pistas de A Boqueira de A Negral y el pabellón polideportivo de A Cachada acogieron desde las diez de la mañana exhibiciones de tenis infantil, baloncesto, ciclismo, ajedrez, voleibol, remo y patinaje. Hora y media después tuvo lugar la entrega de premios de tenis, y a las doce del mediodía se repartieron regalos. Además, ya en horario vespertino, se clausuró 'Boiro Actívate' en el pabellón de Barraña y posteriormente se entregaron en los campos de fútbol de Vista Alegre los premios de la liga de fútbol en la categoría biberón.

Desde el Ayuntamiento boirense recordaron que durante el curso 2025-2026 se englobaron dentro de las XXXIII Escolas Deportivas Municipais de Boiro actividades para población infantil y juvenil, así como propuestas para personas adultas, que se llevaron a cabo con la colaboración de los clubes deportivos del término municipal. Por su parte, la oferta de actividades para personas adultas estuvo conformada por gimnasia para jubilados bajo la denominación 'Boiro Actívate', un programa específico para gente que sufre alguna patología; y tenis. En cuanto al programa deportivo infantil y juvenil se ofertó mejora de la motricidad, tenis, ciclismo, atletismo, voleibol, ajedrez, remo, piragüismo, baloncesto, triatlón, natación, golf, vela y patinaje artístico.

Imagen de uno de los actos de la clausura de las XXXIII Escolas Deportivas Municipais de Boiro que tuvo lugar en el pabellón polideportivo de A Cachada
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