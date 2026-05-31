El II Xantar Popular de Cespón atrajo a unos 130 comensales, lo que supuso más del doble de la asistencia en la primera edición

La comida a base de empanada, pulpo 'a fartar', churrasco mixto, postre y café, tuvo lugar debajo de una carpa para protegerse de los rayos de sol y las elevadas temperaturas Chechu Río

El lugar de San Roque acogió en la tarde de ayer el II Xantar Popular de Cespón, organizado por la comisión de fiestas de esa parroquia boirense. El menú que se ofertó estuvo compuesto por empanada, pulpo 'a fartar', parrillada de carne, postre y café, que tuvo un precio de 40 euros para adultos, mientras que para los niños fue de 20 euros -los menores de 6 años no pagaron.

Además, esta celebración también contó con un parque de hinchables gratuito para todos los niños, y también se celebró un sorteo entre los poseedores de las rifas vendidas por la organización y que permitieron repartir varios regalos donados por diferentes negocios del municipio, entre los que hubo cestas de cosméticos, botellas de vino, lotes de conservas y vales de compra, entre otros.

El fin de fiesta la puso la sesión de baile, que estuvo amenizada por Dúo Rumbo Norte. Esta celebración, que se organiza con la finalidad de recaudar fondos para contribuir a la financiación de las fiestas de mediados de agosto en Cespón, atrajo a unos 130 comensales, más del doble que el año pasado, cuando asistieron 60 personas a la comida.

La comida a base de empanada, pulpo 'a fartar', churrasco mixto, postre y café, tuvo lugar debajo de una carpa para protegerse de los rayos de sol y las elevadas temperaturas Chechu Río

La comida a base de empanada, pulpo 'a fartar', churrasco mixto, postre y café, tuvo lugar debajo de una carpa para protegerse de los rayos de sol y las elevadas temperaturas Chechu Río

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La comida a base de empanada, pulpo 'a fartar', churrasco mixto, postre y café, tuvo lugar debajo de una carpa para protegerse de los rayos de sol y las elevadas temperaturas Chechu Río

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La comida a base de empanada, pulpo 'a fartar', churrasco mixto, postre y café, tuvo lugar debajo de una carpa para protegerse de los rayos de sol y las elevadas temperaturas Chechu Río

El alcalde boirense, José Ramón Romero, asistió a la comida popular organizada por la comisión de fiestas de Cespón