Las Escolas Deportivas Municipales de Boiro se clausuran hoy con una fiesta en diferentes instalaciones

La pista dell complejo polideportivo de A Cachada es una de las instalaciones en las que se desarrollarán atvididades enmarcada dentro de la clausura de las Escolas Deportivas Municipàis

Las pistas de A Boqueira de A Negral y el pabellón de A Cachada, en Boiro, albergan la fiesta de clausura de las Escolas Deportivas. A las 10.00 habrá exhibiciones de tenis, baloncesto, ciclismo, ajedrez, voleibol y patinaje. Hora y media después será la entrega de premios de tenis y a las doce del mediodía se repartirán regalos. A las 17.00 horas se clausurará Boiro Actívate en el pabellón de Barraña y a las 19.00 se entregarán en los campos de fútbol de Vista Alegre los premios de la liga de fútbol en la categoría biberón.

Durante el curso 2025-2026 se desarrolló la trigesimotercera edición de las Escolas Deportivas Municipais de Boiro, que englobaron actividades para población infantil y juvenil, así como propuestas para personas adultas, que se llevaron a cabo con la colaboración de los clubes deportivos del término municipal. La oferta de actividades para personas adultas estuvo conformada por gimnasia para jubilados bajo la denominación 'Boiro Actívate', un programa específico para gente que sufra alguna patología; y e tenis. En cuanto al programa deportivo infantil y juvenil se ofertó lejroa de la motricidad, tenis, ciclismo, atletismo, voleibol, ajedrez, remo, piragüismo, baloncesto, triatlón, natación, golf, vela y patinaje artístico.