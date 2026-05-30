El pleno de Boiro saca adelante dos suplementos de crédito de 1.227.665 euros para financiar la realización de diez obras

Imagen de los baches que presenta uno de los terrenos de juego de los campos de fútbol de titularidad municipal de Vista Alegre, en Boiro

La corporación municipal boirense aprobó, con 15 votos a favor de los concejales del PSOE, PP y Boiro Novo y dos en contra del BNG, dos suplementos de crédito por importe total de 1.227.655 euros, procedentes del remanente de tesorería positivo, para acometer pavimentaciones en varios lugares de la localidad, así como otros proyectos.

Pese a que esas propuestas del gobierno local recibieron algunos apoyos de la bancada de la oposición, todos los grupos que la integran criticaron las formas, al afirman que la necesidad de asfaltados no es únicamente de este año y que desde hace mucho tiempo ya le vienen indicando que se arreglen esas carreteras. Boiro Novo deslizó que si no se hizo antes fue por cuestiones electoralistas, pero que de todas maneras se trata de actuaciones necesarias que respaldaba. Por su parte, la formación frentista se opuso al indicar que no iba a ser cómplice de las políticas socialistas.

En el caso de los asfaltados, se pretende llevar a cabo con 496.769 euros la renovación en varias calles del casco urbano, como la Avenida da Constitución, un tramo de la Rúa Norberto Pijuán con Vimieiro, otro de Rúa Estatuto de Galicia y la Rúa Dereitos Humáns y un vial en Boiro de Arriba. También se contempla renovar el pavimento, señalización horizontal y la mejora de la red de recogida de aguas pluviales en Agra Vella (Cabo de Cruz) por 118.596 euros.

Más asfaltados

Se aplicará un nuevo asfaltado en la carretera de Peralto al puerto y en la Rúa Padre Joseba Beobide por 77.449 euros, se renovará el pavimento en el acceso a Aldea Vella desde el vial DP-1101, en Abanqueiro, por 98.472 euros y, además, se realizarán trabajos previos de limpieza para la reposición del pavimento asfáltico, la puesta a cota de las tapas de registro y la señalización horizontal.

En cuanto a otros proyectos se incluyen la impermeabilización de la Praza de Galicia y su zona periférica -las terrazas laterales del consistorio para evitar filtraciones de agua en el parking, en el almacén del mercado municipal y en el local anexo por 232.326 euros; la creación de un aula de gastronómica en la plaza de abastos por 159.263 euros; y la instalación de un bloque de 80 columbarios en el cementerio municipal por 44.779 euros.

Subvenciones

El pleno aprobó por unanimidad solicitar subvenciones a la Diputación por importes de 201.866 y 290.399 euros para ejecutar los proyectos de consolidación de las edificaciones del lagar, vivienda y caballerizas en el entorno patrimonial del Pazo de Goiáns y para la renovación del césped artificial y mejora de la cubierta de las gradas en el campo de fútbol de Vista Alegre, respectivamente.