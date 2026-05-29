Una docena de grupos de baile y música tradicional gallega se darán cita mañana en la Foliada de Exipto

Organizadores y colaboradores exhibieron carteles del evento durante la presentación de las actividades

El centro social de Abanqueiro se convertirá mañana, a partir de las siete y media de la tarde, en punto de encuentro de la música tradicional gallega con una nueva edición de la Foliada de Exipto, una propuestas abierta al público en general, en la que participarán A Dorniña, Grupo de Abanqueiro, Arrancadeira, Caramuxiños, O Facho e as Tahumiñas de la Escola de Baile e Música Tradicional Tahume, Mar de Cabo, Ventos do Mar, Nunca é Tarde, Acordeóns EM, O Son do Pote, Os da Boina y Estroupele. Y desde las once y media de la noche y hasta bien entrada la madrugada seguirá la fiesta amenizada por DJ Jalaiko.

Este evento surgió con la finalidad de promover y poner en valor la música y el baile tradicionales gallegos, favoreciendo además la reunión de agrupaciones, músicos y público aficionado a las foliadas populares, en un ambiente participativo y abierto a todas las edades. Además de la programación musical, durante la velada se podrá degustar el ya clásico bocadillo de luras, una de las propuestas gastronómicas más reconocidas de esta celebración. La organización agradece la colaboración municipal, así como de negocios como 'A Despensa de Abanqueiro' y 'Bar Os Fornos', entidades colaboradoras de la presente edición de la Foliada de Exipto.