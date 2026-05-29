'Enclave’ desarrollará el próximo curso escolar un programa piloto de prevención de las adicciones a las pantallas

La última sesión del Consello Escolar Municipal se celebró en el salón de plenos del consistorio boirense

El proyecto ‘EnClave’ implementará el próximo curso un programa piloto mediante un convenio con ‘Alar Galicia’ para la prevención de conductas adictivas de pantallas y el consumo de sustancias. De esta manera, esta acción se va adaptando a las necesidades que se van detectando en los centros educativos y se va modulando según las propuestas que realizan los agentes educativos. Así se dio a conocer en la mañana de ayer en el transcurso de la última sesión del Consello Escolar Municipal del Boiro, en la que se puso en valor dicho proyecto como estrategia fundamental para fomentar hábitos de vida saludables, fortalecer las competencias socioemocionales y prevenir el acoso escolar.

El eje central de dicha sesión de ese órgano consultivo educativo consistió en hacer balance del curso académico 2025-2026, recordándose la recepción del premio en el IX Concurso de Boas Prácticas Municipais en la prevención y intervención frente al absentismo y en la mejora de la convivencia escolar. Además, el personal técnico del proyecto explicó la evaluación realizada de los distintos programas por los profesionales que los imparten y de los equipos directivos y anunció los programas que se van a seguir desarrollando el próximo curso escolar.

En este sentido, se indicó que el peso de ‘EnClave’ seguirá recayendo en las acciones de prevención del acoso escolar y la salud mental, pero también continuarán los programas de ‘Screening Visual’ y de detección temprana de la dislexia y TDAH. En esa reunión también se abordaron cuestiones como el ‘Camiño Escolar Seguro’, que tiene un trazado provisional, según indicaron desde el gobierno local, mientras no concluyan las obras para la dotación de aceras en la Avenida da Constitución. Igualmente, se trató el tema de las ayudas económicas a las ANPA para el desarrollo de sus actividades.