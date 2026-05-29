La Cooperativa de Mejilloneros de Cabo de Cruz 'Asmecruz' recibe el reconocimiento como Organización de Productores Pesqueros OPP-99

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, mantuvo una reunión con representantes de Asmecruz en el marco de la “escoita activa” al sector del mar

La Cooperativa de Productores Mejilloneros de Cabo de Cruz 'Asmecruz', creada hace 51 años y que agrupa a 116 asociados de la producción del considerado ‘oro negro’ y que gestionan 154 bateas, recibió el reconocimiento como Organización de Productores Pesqueros, con la denominación de OPP-99. Así lo dio a conocer ayer la Consellería do Mar después de la reunión que mantuvo el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, con representantes de esa entidad en el marco de la “escoita activa” al sector, así como para avanzar en el fortalecimiento de la actividad acuícola gallega, tanto en términos de competitividad como de sostenibilidad y valorización de los productos del mar.

Con este reconocimiento de Asmecruz, Galicia lidera el número de OPP de ámbito autonómico en el conjunto del Estado, pues en la comunidad se sitúan 10 de las 32 de todo el territorio nacional (33%), “unha proba máis de que a nosa comunidade mantén o seu papel de referente no ámbito pesqueiro e acuícola”, subrayan desde el departamento que dirige Marta Villaverde.

Apuesta decidida

La Xunta de Galicia sostiene que mantiene una apuesta decidida por el fortalecimiento de las OPP a través de distintas líneas de apoyo financiadas con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). En este sentido, en la última convocatoria ejecutada, correspondiente al año pasado para actuaciones desarrolladas en 2024, la Consellería do Mar destinó más de 2,3 millones de euros a las ayudas para los planes de producción y comercialización de estas entidades. Estas aportaciones permitieron reforzar la estructura y funcionamiento de las organizaciones profesionales del sector, impulsar proyectos de innovación y sostenibilidad y avanzar en la modernización de la cadena mar-industria.

La finalidad de las OPP, que son entidades reconocidas oficialmente en el marco de la Política Pesquera Común de la UE, pasa por contribuir a la gestión sostenible de los recursos marinos, favorecer una mejor planificación de la producción y reforzar la comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura. Además, desarrollan planes de producción y comercialización destinados a adaptar la oferta a las necesidades del mercado, incrementar el valor añadido de las capturas y promover prácticas respetuosas con el medio marino.

Adaptación y renovación

Desde Asmecruz indican que su política de funcionamiento, tanto desde su constitución como a día de hoy, y como una de las cooperativas pioneras, tiene como fundamento adaptarse y renovarse de forma continua para afrontar los continuos cambios y retos que la producción y comercialización del mejillón exige, para que en el futuro pueda seguir siendo un punto de referencia y modelo de gestión.

Los destinos del producto de Asmecruz son tanto el mercado interior español como la exportación, principalmente Italia y Francia, "estando inmersos en una continua fase de expansión internacional y apertura de nuevos mercados, superando ampliamente nuestra cifra de negocio los 7 millones de euros".

Y añade que "la experiencia de nuestros asociados obtenida a lo largo de décadas se une con la innovación y el empleo de los últimos avances científicos en el cultivo, extracción y comercialización del mejillón. Con ello, alcanzamos el objetivo primordial de Asmecruz, una gestión eficiente y lo más importante, un producto de extraordinaria calidad que es muy apreciado por el consumidor final".