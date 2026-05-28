El alcalde desvela en Cures que la mejora de la eficiencia energética de su centro social ya salió a contratación por 155.795 euros

La última sesión de los encuentros 'Un café co alcalde' tuvo lugar en el centro social de Cures, donde se acometerá una obra de mejora de eficiencia energética Cedida

El regidor local boirense, José Ramón Romero, acompañado de otros integrantes de su Ejecutivo, participó este martes en una nueva sesión del 'Un café co alcalde', que tuvo lugar en el centro social de Cures y donde todos ellos dieron cuenta de distintas actuaciones desarrolladas y de proyectos que están pendientes de ejecutar, así como atendieron las demandas trasladadas por la ciudadanía del lugar.

El primer edil refirió como proyectos más destacables para dicha parroquia las obras de mejora de la eficiencia energética del propio centro social de Cures, del que detallaron que se encuentra en fase de de contratación, tras salir a licitación por importe de 155.795 euros, y mediante el que se va a cambiar la cubierta y se procederá a la impermeabilización de la fachada para evitar las humedades, así como cambiar las carpinterías.

El mandatario socialista presentó también el proyecto para dotar de saneamiento a los núcleos de Cures y Ameán a través de un sistema de depuración propio, una actuación presentada como adicional en el Plan de Obras e Servizos (Plan Único dos Concellos POS+) de la Diputación de A Coruña; así como otras intervenciones pendientes de ejecución, como la pavimentación de Enseño a Pomar do Río o la reforma del parque de Ameán.

Desde el equipo de gobierno se recordó que estos encuentros persiguen que haya un contacto más directo con la ciudadanía y proporcionarle la oportunidad de que les traslade sus peticiones y demandas sin necesidad de tener que desplazarse hasta el consistorio, complementando así las reuniones particulares que se mantienen con todos aquellos vecinos que así lo solicitan. El próximo encuentro de este tipo será en la parroquia de Santa María do Castro, que se desarrollará en dos sesiones, una de las cuales será en la escuela unitaria de Esteiro y la otra en el centro social de Cabo da Cruz.