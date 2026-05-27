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Boiro

Rescatan del agua el cuerpo sin vida de una septuagenaria en el arenal boirense de Praia Xardín

Tanto unos bañistas como el personal sanitario desplazado hasta el lugar trataron de reanimarla, pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos y sólo se pudo certificar su fallecimiento

Chechu López
27/05/2026 23:10
Una ambulancia asistencial del 061 evacuó a la víctima al hospital comarcal
Una ambulancia asistencial del 061 fue movilixxada hasta la playa, al igual que un helicóptero medicalizado, pero todos los intentos por reanimar a la víctima resultaron infructuosos
Chechu Río
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Una mujer de 74 años falleció en torno a las siete de esta tarde en el arenal de Praia Xardín, en Boiro. Fue un particular el que pasados unos minutos sobre esa hora contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que acababan de sacar a una persona del agua de dicha playa boirense y que estaban tratando de reanimarla sobre la arena. 

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega solicitaron de inmediato la participación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico con el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de O Saltiño y a su helicóptero medicalizado H3 con base en Santiago de Compostela, que aterrizó en la propia playa.

Todos los esfuerzos realizados por salvarle la vida a la septuagenaria rescatada del agua resultaron infructuosos, y el personal sanitario sólo pudo confirmar su fallecimiento. Además, el 112 también movilizó a la Guardia Civil, a la Policía Local y al servicio municipal de Protección Civil de Boiro, e informó a Salvamento Marítimo y al Servizo de Gardacostas de Galicia.

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